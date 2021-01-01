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Unisoc SC9863A против Helio P23

Unisoc SC9863A
VS
Helio P23
Unisoc SC9863A
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P23
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio P23

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
н/д
Helio P23
102479
CPU 36842 40715
GPU 10559 15389
Memory 35733 26934
UX 21656 19069
Total score - 102479
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Helio P23 +12%
153
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
620
Helio P23 +37%
851
Image compression - 67.55 Mpixels/s
Face detection - 9.22 images/s
Speech recognition - 15.7 words/s
Machine learning - 12.1 images/s
Camera shooting - 5.57 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 331.05 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G71 MP2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 770 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6763V/CT
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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