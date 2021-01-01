Unisoc SC9863A против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Mediatek Helio P60
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36842
|68803
|GPU
|10559
|23779
|Memory
|35733
|24831
|UX
|21656
|32378
|Total score
|-
|168495
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Helio P60 +96%
269
Multi-Core Score
620
Helio P60 +81%
1124
|Image compression
|-
|77.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.2 images/s
|Speech recognition
|-
|17.1 words/s
|Machine learning
|-
|12.3 images/s
|Camera shooting
|-
|9.55 images/s
|HTML 5
|-
|1.57 Mnodes/s
|SQLite
|-
|419.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P60
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|3
|Шейдерных блоков
|128
|48
|FLOPS
|-
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|-
|Сайт Mediatek Helio P60
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