Unisoc SC9863A против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 181K vs 106K
- На 31% выше частота процессора (2100 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|35446
|70308
|GPU
|10673
|33874
|Memory
|26463
|26517
|UX
|33455
|50202
|Total score
|106146
|181207
GeekBench 5
Single-Core Score
138
Helio P70 +117%
300
Multi-Core Score
623
Helio P70 +125%
1403
|Image compression
|22.65 Mpixels/s
|82.6 Mpixels/s
|Face detection
|4.66 images/s
|11.7 images/s
|Speech recognition
|11.8 words/s
|16.45 words/s
|Machine learning
|6.12 images/s
|12.2 images/s
|Camera shooting
|3.04 images/s
|9.58 images/s
|HTML 5
|0.48 Mnodes/s
|1.69 Mnodes/s
|SQLite
|142.05 Krows/s
|429.6 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|719
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P70
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|3
|Шейдерных блоков
|128
|48
|FLOPS
|-
|78.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771V/CT
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio P70
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