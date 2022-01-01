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Unisoc SC9863A против Helio P70

Unisoc SC9863A
VS
Helio P70
Unisoc SC9863A
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 9 – 181K vs 106K
  • На 31% выше частота процессора (2100 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio P70

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
106146
Helio P70 +71%
181207
CPU 35446 70308
GPU 10673 33874
Memory 26463 26517
UX 33455 50202
Total score 106146 181207
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
138
Helio P70 +117%
300
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
623
Helio P70 +125%
1403
Image compression 22.65 Mpixels/s 82.6 Mpixels/s
Face detection 4.66 images/s 11.7 images/s
Speech recognition 11.8 words/s 16.45 words/s
Machine learning 6.12 images/s 12.2 images/s
Camera shooting 3.04 images/s 9.58 images/s
HTML 5 0.48 Mnodes/s 1.69 Mnodes/s
SQLite 142.05 Krows/s 429.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Score - 719

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G72 MP3
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS - 78.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6771V/CT
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P70

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