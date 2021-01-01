Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc SC9863A vs MediaTek MT6737 – что лучше?

Unisoc SC9863A против MediaTek MT6737

Unisoc SC9863A
VS
MediaTek MT6737
Unisoc SC9863A
MediaTek MT6737

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 23% выше частота процессора (1600 против 1300 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
MediaTek MT6737

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 38316 -
GPU 11742 -
Memory 39056 -
UX 32917 -
Total score 123460 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и MediaTek MT6737

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 3 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-T720 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU - 500-650 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 640 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 4.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6737
Официальный сайт - Сайт MediaTek MT6737

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc SC9863A и Qualcomm Snapdragon 665
2. Unisoc SC9863A и Qualcomm Snapdragon 660
3. Unisoc SC9863A и MediaTek Helio P22
4. Unisoc SC9863A и HiSilicon Kirin 710
5. Unisoc SC9863A и MediaTek Helio G35
6. MediaTek MT6737 и Qualcomm Snapdragon 665
7. MediaTek MT6737 и Qualcomm Snapdragon 450
8. MediaTek MT6737 и Qualcomm Snapdragon 439
9. MediaTek MT6737 и MediaTek MT6739
10. MediaTek MT6737 и Qualcomm Snapdragon 430

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения MediaTek MT6737 с Unisoc SC9863A, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры