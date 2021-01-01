Unisoc SC9863A против MediaTek MT6737
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- На 23% выше частота процессора (1600 против 1300 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|-
|GPU
|11742
|-
|Memory
|39056
|-
|UX
|32917
|-
|Total score
|123460
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Unisoc SC9863A +7%
139
130
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A +45%
637
440
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и MediaTek MT6737
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|3 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Rogue
|Midgard
|Частота GPU
|-
|500-650 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|-
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|640 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6737
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek MT6737
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