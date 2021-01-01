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Unisoc SC9863A против MediaTek MT6739

Unisoc SC9863A
VS
MediaTek MT6739
Unisoc SC9863A
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 123K vs 39K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
MediaTek MT6739

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A +216%
123460
MediaTek MT6739
39069
CPU 38316 14739
GPU 11742 2342
Memory 39056 5767
UX 32917 16069
Total score 123460 39069
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 14.35 Mpixels/s
Face detection - 2.68 images/s
Speech recognition - 7.78 words/s
Machine learning - 3.59 images/s
Camera shooting - 1.27 images/s
HTML 5 - 0.37 Mnodes/s
SQLite - 80.65 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 PowerVR GE8100
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU - 570 МГц
Вычислительных блоков 4 1
Шейдерных блоков 128 16
FLOPS - 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6739
Официальный сайт - Сайт MediaTek MT6739

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Комментарии

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