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Unisoc SC9863A против MediaTek MT6750

Unisoc SC9863A
VS
MediaTek MT6750
Unisoc SC9863A
MediaTek MT6750

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. GeekBench 5
  5. Характеристики
  6. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 7% выше частота процессора (1600 против 1500 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
MediaTek MT6750

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 39.35 Mpixels/s
Face detection - 5.7 images/s
Speech recognition - 12.65 words/s
Machine learning - 7.22 images/s
Camera shooting - 1.87 images/s
HTML 5 - 0.76 Mnodes/s
SQLite - 204.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 3 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-T860 MP2
Архитектура Rogue Midgard
Частота GPU - 520 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6750
Официальный сайт - Сайт MediaTek MT6750

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Комментарии

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