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Unisoc SC9863A против Snapdragon 425

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 425
Unisoc SC9863A
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (1600 против 1400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 425

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 38316 -
GPU 11742 -
Memory 39056 -
UX 32917 -
Total score 123460 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 26.6 Mpixels/s
Face detection - 3.52 images/s
Speech recognition - 10.9 words/s
Machine learning - 6.44 images/s
Camera shooting - 2.3 images/s
HTML 5 - 0.48 Mnodes/s
SQLite - 134.1 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 308
Архитектура Rogue Adreno 300
Частота GPU - 500 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 24
FLOPS - 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Комментарии

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