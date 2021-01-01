Unisoc SC9863A против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36842
|38553
|GPU
|10559
|9140
|Memory
|35733
|25705
|UX
|21656
|12027
|Total score
|-
|87460
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Snapdragon 450 +8%
148
Multi-Core Score
620
Snapdragon 450 +53%
951
|Image compression
|-
|66.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.97 images/s
|Speech recognition
|-
|18.6 words/s
|Machine learning
|-
|11.7 images/s
|Camera shooting
|-
|5.27 images/s
|HTML 5
|-
|1.26 Mnodes/s
|SQLite
|-
|317.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 450
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|3 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Adreno 506
|Архитектура
|Rogue
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|600-650 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|-
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM450
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
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