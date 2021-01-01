Unisoc SC9863A против Snapdragon 460
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
- Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 9 – 164K vs 122K
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|55909
|GPU
|11742
|23543
|Memory
|39056
|40784
|UX
|32917
|42940
|Total score
|122422
|164749
GeekBench 5
Single-Core Score
139
Snapdragon 460 +86%
258
Multi-Core Score
633
Snapdragon 460 +83%
1159
|Image compression
|-
|77.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.2 images/s
|Speech recognition
|-
|19.1 words/s
|Machine learning
|-
|14.5 images/s
|Camera shooting
|-
|9.61 images/s
|HTML 5
|-
|1.61 Mnodes/s
|SQLite
|-
|422.5 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|36 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|33 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|42 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|31 FPS
[Medium]
|Смартфон
|-
|OnePlus Nord N100
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 460
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|28 нм
|11 нм
|TDP
|3 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Adreno 610
|Архитектура
|Rogue
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|256
|FLOPS
|-
|273 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4250-AA
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
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