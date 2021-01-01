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Unisoc SC9863A против Snapdragon 460

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 460
Unisoc SC9863A
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 9 – 164K vs 122K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 460

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Snapdragon 460 +35%
164749
CPU 38316 55909
GPU 11742 23543
Memory 39056 40784
UX 32917 42940
Total score 122422 164749
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 77.7 Mpixels/s
Face detection - 11.2 images/s
Speech recognition - 19.1 words/s
Machine learning - 14.5 images/s
Camera shooting - 9.61 images/s
HTML 5 - 1.61 Mnodes/s
SQLite - 422.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 36 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 33 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 42 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 31 FPS
[Medium]
Смартфон - OnePlus Nord N100
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 28 нм 11 нм
TDP 3 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 610
Архитектура Rogue Adreno 600
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 256
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SM4250-AA
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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