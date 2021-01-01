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Unisoc SC9863A против Snapdragon 630

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 630
Unisoc SC9863A
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • На 38% выше частота процессора (2200 против 1600 МГц)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 134K vs 122K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 630

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Snapdragon 630 +10%
134250
CPU 38316 45184
GPU 11742 16398
Memory 39056 32309
UX 32917 39471
Total score 122422 134250
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 70.5 Mpixels/s
Face detection - 9.22 images/s
Speech recognition - 18.35 words/s
Machine learning - 12.35 images/s
Camera shooting - 5.58 images/s
HTML 5 - 1.27 Mnodes/s
SQLite - 323.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 508
Архитектура Rogue Adreno 500
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 4 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS - 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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