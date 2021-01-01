Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc SC9863A vs Snapdragon 636 – что лучше?

Unisoc SC9863A против Snapdragon 636

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 636
Unisoc SC9863A
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 9 – 175K vs 122K
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 636

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Snapdragon 636 +43%
175212
CPU 38316 57490
GPU 11742 24466
Memory 39056 35451
UX 32917 54658
Total score 122422 175212
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 75.3 Mpixels/s
Face detection - 10.7 images/s
Speech recognition - 20.45 words/s
Machine learning - 15.45 images/s
Camera shooting - 9.79 images/s
HTML 5 - 1.51 Mnodes/s
SQLite - 410.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 509
Архитектура Rogue Adreno 500
Частота GPU - 720 МГц
Вычислительных блоков 4 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS - 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Октябрь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM636
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 636

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc SC9863A против Exynos 9611
2. Unisoc SC9863A против Snapdragon 665
3. Unisoc SC9863A против Kirin 710
4. Unisoc SC9863A против Snapdragon 450
5. Unisoc SC9863A против Helio P60
6. Snapdragon 636 против Snapdragon 730G
7. Snapdragon 636 против Snapdragon 720G
8. Snapdragon 636 против Snapdragon 439
9. Snapdragon 636 против Snapdragon 450
10. Snapdragon 636 против Snapdragon 662

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 636 с Unisoc SC9863A, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры