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Unisoc SC9863A против Snapdragon 665

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 665
Unisoc SC9863A
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 665

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 71698
GPU 10559 33657
Memory 35733 42670
UX 21656 32113
Total score - 173777
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 87.65 Mpixels/s
Face detection - 12.2 images/s
Speech recognition - 21.45 words/s
Machine learning - 16.65 images/s
Camera shooting - 10.9 images/s
HTML 5 - 1.8 Mnodes/s
SQLite - 468 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 29 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 28 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 11 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 610
Архитектура Rogue Adreno 600
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Апрель 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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Комментарии

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