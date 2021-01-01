Unisoc SC9863A против Snapdragon 720G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 123K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|105759
|GPU
|11742
|85686
|Memory
|39056
|52933
|UX
|32917
|90296
|Total score
|123460
|336101
GeekBench 5
Single-Core Score
139
Snapdragon 720G +316%
578
Multi-Core Score
637
Snapdragon 720G +167%
1700
|Image compression
|-
|108.75 Mpixels/s
|Face detection
|-
|15.55 images/s
|Speech recognition
|-
|27.15 words/s
|Machine learning
|-
|25.5 images/s
|Camera shooting
|-
|16.15 images/s
|HTML 5
|-
|2.18 Mnodes/s
|SQLite
|-
|561.5 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|43 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|40 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|34 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 7 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 720G
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|8 нм
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Adreno 618
|Архитектура
|Rogue
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|-
|435 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7125
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
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