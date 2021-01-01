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Unisoc SC9863A против Snapdragon 720G

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 720G
Unisoc SC9863A
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 336K vs 123K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 720G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
123460
Snapdragon 720G +172%
336101
CPU 38316 105759
GPU 11742 85686
Memory 39056 52933
UX 32917 90296
Total score 123460 336101
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 108.75 Mpixels/s
Face detection - 15.55 images/s
Speech recognition - 27.15 words/s
Machine learning - 25.5 images/s
Camera shooting - 16.15 images/s
HTML 5 - 2.18 Mnodes/s
SQLite - 561.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 43 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Realme 7 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 8 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 618
Архитектура Rogue Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS - 435 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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