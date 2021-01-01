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Unisoc SC9863A против Snapdragon 821

Unisoc SC9863A
VS
Snapdragon 821
Unisoc SC9863A
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • На 46% выше частота процессора (2342 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Snapdragon 821

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 58492
GPU 10559 54966
Memory 35733 29058
UX 21656 32663
Total score - 172577
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 51.2 Mpixels/s
Face detection - 7.96 images/s
Speech recognition - 15.4 words/s
Machine learning - 14 images/s
Camera shooting - 10.7 images/s
HTML 5 - 0.71 Mnodes/s
SQLite - 239.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Adreno 530
Архитектура Rogue Adreno 500
Частота GPU - 653 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 256
FLOPS - 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июль 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Комментарии

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