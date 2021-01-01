Unisoc SC9863A против Exynos 7872
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Exynos 7872 +113%
292
Multi-Core Score
620
Exynos 7872 +25%
772
|Image compression
|-
|48.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|6.86 images/s
|Speech recognition
|-
|16.1 words/s
|Machine learning
|-
|10.5 images/s
|Camera shooting
|-
|5.89 images/s
|HTML 5
|-
|0.88 Mnodes/s
|SQLite
|-
|233.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 7872
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G71 MP1
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|1
|Шейдерных блоков
|128
|16
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 22МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Январь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 7872
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