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Unisoc SC9863A против Exynos 7872

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 7872
Unisoc SC9863A
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Samsung Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. GeekBench 5
  5. Характеристики
  6. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 7872

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Exynos 7872 +113%
292
Multi-Core Score
Image compression - 48.8 Mpixels/s
Face detection - 6.86 images/s
Speech recognition - 16.1 words/s
Machine learning - 10.5 images/s
Camera shooting - 5.89 images/s
HTML 5 - 0.88 Mnodes/s
SQLite - 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G71 MP1
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков 4 1
Шейдерных блоков 128 16
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Январь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7872

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Комментарии

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