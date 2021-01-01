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Unisoc SC9863A против Exynos 7884B

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 7884B
Unisoc SC9863A
Exynos 7884B

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 7884B

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 42407
GPU 10559 18521
Memory 35733 28230
UX 21656 6072
Total score - 108045
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 52.1 Mpixels/s
Face detection - 7.24 images/s
Speech recognition - 20.1 words/s
Machine learning - 13.4 images/s
Camera shooting - 6.02 images/s
HTML 5 - 1.06 Mnodes/s
SQLite - 283.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 7884B

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1560 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G71 MP2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 770 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 64 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Бюджетный

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Комментарии

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