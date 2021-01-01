Unisoc SC9863A против Exynos 7904
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 9 – 150K vs 122K
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|38316
|50057
|GPU
|11742
|23292
|Memory
|39056
|28923
|UX
|32917
|47973
|Total score
|122422
|150247
GeekBench 5
Single-Core Score
139
Exynos 7904 +99%
277
Multi-Core Score
633
Exynos 7904 +60%
1015
|Image compression
|-
|58.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.23 images/s
|Speech recognition
|-
|19.65 words/s
|Machine learning
|-
|13.6 images/s
|Camera shooting
|-
|6.64 images/s
|HTML 5
|-
|1.18 Mnodes/s
|SQLite
|-
|311.15 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 7904
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|-
|65 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Февраль 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 7904
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