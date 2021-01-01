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Unisoc SC9863A против Exynos 7904

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 7904
Unisoc SC9863A
Exynos 7904

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 9 – 150K vs 122K
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 7904

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Exynos 7904 +23%
150247
CPU 38316 50057
GPU 11742 23292
Memory 39056 28923
UX 32917 47973
Total score 122422 150247
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
633
Exynos 7904 +60%
1015
Image compression - 58.3 Mpixels/s
Face detection - 8.23 images/s
Speech recognition - 19.65 words/s
Machine learning - 13.6 images/s
Camera shooting - 6.64 images/s
HTML 5 - 1.18 Mnodes/s
SQLite - 311.15 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 7904

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G71 MP2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 770 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 65 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7904

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Комментарии

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