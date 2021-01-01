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Unisoc SC9863A против Exynos 850

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 850
Unisoc SC9863A
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 850

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
н/д
Exynos 850
126001
CPU 36842 47319
GPU 10559 20564
Memory 35733 35627
UX 21656 21661
Total score - 126001
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Exynos 850 +18%
161
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
620
Exynos 850 +50%
933
Image compression - 71.2 Mpixels/s
Face detection - 8.11 images/s
Speech recognition - 17 words/s
Machine learning - 12.9 images/s
Camera shooting - 5.06 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 356.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 28 нм 8 нм
TDP 3 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G52 MP1
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 820 МГц
Вычислительных блоков 4 6
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS - 26 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Май 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 850

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Комментарии

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