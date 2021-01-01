Unisoc SC9863A против Exynos 850
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36842
|47319
|GPU
|10559
|20564
|Memory
|35733
|35627
|UX
|21656
|21661
|Total score
|-
|126001
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Exynos 850 +18%
161
Multi-Core Score
620
Exynos 850 +50%
933
|Image compression
|-
|71.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.11 images/s
|Speech recognition
|-
|17 words/s
|Machine learning
|-
|12.9 images/s
|Camera shooting
|-
|5.06 images/s
|HTML 5
|-
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|-
|356.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 850
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|8 нм
|TDP
|3 Вт
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|Mali-G52 MP1
|Архитектура
|Rogue
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|6
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|-
|26 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Май 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 850
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