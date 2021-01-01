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Unisoc SC9863A против Exynos 9610

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 9610
Unisoc SC9863A
Exynos 9610

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 9610 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 206K vs 122K
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 9610

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc SC9863A
122422
Exynos 9610 +69%
206711
CPU 38316 63795
GPU 11742 40094
Memory 39056 39989
UX 32917 59892
Total score 122422 206711
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
139
Exynos 9610 +150%
347
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
633
Exynos 9610 +82%
1150
Image compression - 75.5 Mpixels/s
Face detection - 11.45 images/s
Speech recognition - 25.25 words/s
Machine learning - 17.85 images/s
Camera shooting - 8.13 images/s
HTML 5 - 1.12 Mnodes/s
SQLite - 394.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 9610

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 3 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G72 MP3
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS - 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 11.92 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Март 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9610

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Комментарии

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