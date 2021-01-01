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Unisoc SC9863A против Exynos 9611

Unisoc SC9863A
VS
Exynos 9611
Unisoc SC9863A
Exynos 9611

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc SC9863A (с графикой PowerVR GE8322) и Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Exynos 9611

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 55979
GPU 10559 48708
Memory 35733 43050
UX 21656 38397
Total score - 179829
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Exynos 9611 +136%
324
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A
620
Exynos 9611 +93%
1196
Image compression - 74.7 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 25 words/s
Machine learning - 17.7 images/s
Camera shooting - 8.82 images/s
HTML 5 - 1.24 Mnodes/s
SQLite - 434 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 31 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 38 FPS
[High]
Смартфон - Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Exynos 9611

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 3 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 Mali-G72 MP3
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS - 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9611

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