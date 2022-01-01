Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Helio G80 – что лучше?

Unisoc T606 против Helio G80

Unisoc T606
VS
Helio G80
Unisoc T606
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
н/д
Helio G80
223103
CPU - 71890
GPU - 36810
Memory - 44172
UX - 71018
Total score - 223103
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606
309
Helio G80 +13%
349
Multi-Core Score
Unisoc T606
1167
Helio G80 +11%
1296
Image compression - 79.2 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 23.4 words/s
Machine learning - 17.4 images/s
Camera shooting - 8.63 images/s
HTML 5 - 1.53 Mnodes/s
SQLite - 416 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Score - 683

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769T
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G80

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc T606 и Qualcomm Snapdragon 665
2. Unisoc T606 и MediaTek Helio P35
3. Unisoc T606 и MediaTek Helio G35
4. Unisoc T606 и MediaTek Helio G25
5. MediaTek Helio G80 и Qualcomm Snapdragon 730G
6. MediaTek Helio G80 и Qualcomm Snapdragon 720G
7. MediaTek Helio G80 и Samsung Exynos 9611
8. MediaTek Helio G80 и Qualcomm Snapdragon 678
9. MediaTek Helio G80 и Qualcomm Snapdragon 730
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G80 с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры