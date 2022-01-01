Unisoc T606 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
31
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|71890
|GPU
|-
|36810
|Memory
|-
|44172
|UX
|-
|71018
|Total score
|-
|223103
GeekBench 5
Single-Core Score
309
Helio G80 +13%
349
Multi-Core Score
1167
Helio G80 +11%
1296
|Image compression
|-
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|23.4 words/s
|Machine learning
|-
|17.4 images/s
|Camera shooting
|-
|8.63 images/s
|HTML 5
|-
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|-
|416 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|683
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|53 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|-
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769T
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G80
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