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Unisoc T606 против Helio G90T

Unisoc T606
VS
Helio G90T
Unisoc T606
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 332K vs 179K
  • На 28% выше частота процессора (2050 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio G90T

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
179886
Helio G90T +85%
332251
CPU 59385 96604
GPU 26274 86503
Memory 34858 60011
UX 59038 87565
Total score 179886 332251
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606
315
Helio G90T +57%
496
Multi-Core Score
Unisoc T606
1182
Helio G90T +38%
1626
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.8 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.89 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Unisoc T606
396
Helio G90T +232%
1315
Stability - 96%
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Score 396 1315

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 46 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 27 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G76 MC4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 16 64
FLOPS - 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Июль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6785V/CC
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 Сайт MediaTek Helio G90T

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