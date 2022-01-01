Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Helio P23 – что лучше?

Unisoc T606 против Helio P23

Unisoc T606
VS
Helio P23
Unisoc T606
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 9 – 179K vs 110K
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio P23

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606 +63%
179886
Helio P23
110316
CPU 59385 36071
GPU 26274 14787
Memory 34858 27908
UX 59038 31015
Total score 179886 110316
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606 +106%
315
Helio P23
153
Multi-Core Score
Unisoc T606 +37%
1182
Helio P23
860
Image compression - 67.55 Mpixels/s
Face detection - 9.22 images/s
Speech recognition - 15.7 words/s
Machine learning - 12.1 images/s
Camera shooting - 5.57 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 331.05 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 2 FPS -
Score 396 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G71 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.93 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 Сайт MediaTek Helio P23

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 или Unisoc T606
2. Qualcomm Snapdragon 662 или Unisoc T606
3. Samsung Exynos 850 или Unisoc T606
4. MediaTek Helio G35 или Unisoc T606
5. Qualcomm Snapdragon 625 или MediaTek Helio P23
6. Qualcomm Snapdragon 665 или MediaTek Helio P23
7. MediaTek Helio G25 или Helio P23
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P23 с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры