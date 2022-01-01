Unisoc T606 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 288K vs 179K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|59385
|95287
|GPU
|26274
|64267
|Memory
|34858
|50963
|UX
|59038
|75511
|Total score
|179886
|288515
GeekBench 5
Single-Core Score
315
Snapdragon 480 +64%
516
Multi-Core Score
1182
Snapdragon 480 +42%
1674
|Image compression
|-
|106.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.6 images/s
|Speech recognition
|-
|29.85 words/s
|Machine learning
|-
|27.35 images/s
|Camera shooting
|-
|15.6 images/s
|HTML 5
|-
|1.7 Mnodes/s
|SQLite
|-
|550.4 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|5 FPS
|Score
|396
|986
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|-
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Adreno 619
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|-
|468 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T606
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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