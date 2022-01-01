Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Snapdragon 665 – что лучше?

Unisoc T606 против Snapdragon 665

Unisoc T606
VS
Snapdragon 665
Unisoc T606
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Snapdragon 665

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 65976
GPU - 33635
Memory - 44631
UX - 53256
Total score - 195720
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Unisoc T606
1167
Snapdragon 665 +15%
1341
Image compression - 87.65 Mpixels/s
Face detection - 12.2 images/s
Speech recognition - 21.45 words/s
Machine learning - 16.65 images/s
Camera shooting - 10.9 images/s
HTML 5 - 1.8 Mnodes/s
SQLite - 468 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 1 FPS
Score - 219

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 29 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 28 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 11 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Adreno 610
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Апрель 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM6125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 665

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc T606 и Snapdragon 662
2. Unisoc T606 и Helio G80
3. Unisoc T606 и Helio G35
4. Unisoc T606 и Helio G25
5. Snapdragon 665 и Snapdragon 730G
6. Snapdragon 665 и Exynos 9611
7. Snapdragon 665 и Snapdragon 732G
8. Snapdragon 665 и Snapdragon 439
9. Snapdragon 665 и Helio P95
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 665 с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры