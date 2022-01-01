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Unisoc T606 против Exynos 850

Unisoc T606
VS
Exynos 850
Unisoc T606
Exynos 850

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Exynos 850

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
н/д
Exynos 850
145553
CPU - 43711
GPU - 25482
Memory - 34971
UX - 41612
Total score - 145553
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606 +92%
309
Exynos 850
161
Multi-Core Score
Unisoc T606 +24%
1167
Exynos 850
938
Image compression - 71.2 Mpixels/s
Face detection - 8.11 images/s
Speech recognition - 17 words/s
Machine learning - 12.9 images/s
Camera shooting - 5.06 images/s
HTML 5 - 1.34 Mnodes/s
SQLite - 356.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Score - 428

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Exynos 850

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A -
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP - 7 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP1
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 6
Шейдерных блоков 16 96
FLOPS - 126 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Май 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - S5E3830
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 850

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