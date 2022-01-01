Unisoc T606 против Exynos 850
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
29
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|43711
|GPU
|-
|25482
|Memory
|-
|34971
|UX
|-
|41612
|Total score
|-
|145553
GeekBench 5
Single-Core Score
Unisoc T606 +92%
309
161
Multi-Core Score
Unisoc T606 +24%
1167
938
|Image compression
|-
|71.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.11 images/s
|Speech recognition
|-
|17 words/s
|Machine learning
|-
|12.9 images/s
|Camera shooting
|-
|5.06 images/s
|HTML 5
|-
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|-
|356.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Score
|-
|428
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Exynos 850
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|-
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|-
|7 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MP1
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|6
|Шейдерных блоков
|16
|96
|FLOPS
|-
|126 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Май 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|S5E3830
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 850
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