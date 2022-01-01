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Unisoc T606 против Exynos 9611

Unisoc T606
VS
Exynos 9611
Unisoc T606
Exynos 9611

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Exynos 9611

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
н/д
Exynos 9611
217868
CPU - 65670
GPU - 43580
Memory - 45462
UX - 63998
Total score - 217868
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606
309
Exynos 9611 +5%
325
Multi-Core Score
Unisoc T606
1167
Exynos 9611 +3%
1203
Image compression - 74.7 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 25 words/s
Machine learning - 17.7 images/s
Camera shooting - 8.82 images/s
HTML 5 - 1.24 Mnodes/s
SQLite - 434 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Score - 776

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 31 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 38 FPS
[High]
Смартфон - Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Exynos 9611

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G72 MP3
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 16 48
FLOPS - 259 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 11.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 337
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - S5E9611
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 9611

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