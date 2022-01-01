Unisoc T606 против Unisoc SC9863A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 179K vs 106K
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
Преимущества Unisoc SC9863A
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|59385
|35446
|GPU
|26274
|10673
|Memory
|34858
|26463
|UX
|59038
|33455
|Total score
|179886
|106654
GeekBench 5
Single-Core Score
Unisoc T606 +128%
315
138
Multi-Core Score
Unisoc T606 +91%
1182
619
|Image compression
|-
|22.65 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.66 images/s
|Speech recognition
|-
|11.8 words/s
|Machine learning
|-
|6.12 images/s
|Camera shooting
|-
|3.04 images/s
|HTML 5
|-
|0.48 Mnodes/s
|SQLite
|-
|142.05 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|396
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Unisoc SC9863A
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|28 нм
|TDP
|-
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|PowerVR GE8322
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|1
|4
|Шейдерных блоков
|16
|128
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 5МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T606
|-
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