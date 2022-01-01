Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Unisoc SC9863A – что лучше?

Unisoc T606 против Unisoc SC9863A

Unisoc T606
VS
Unisoc SC9863A
Unisoc T606
Unisoc SC9863A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 179K vs 106K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Unisoc SC9863A

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606 +69%
179886
Unisoc SC9863A
106654
CPU 59385 35446
GPU 26274 10673
Memory 34858 26463
UX 59038 33455
Total score 179886 106654
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606 +128%
315
Unisoc SC9863A
138
Multi-Core Score
Unisoc T606 +91%
1182
Unisoc SC9863A
619
Image compression - 22.65 Mpixels/s
Face detection - 4.66 images/s
Speech recognition - 11.8 words/s
Machine learning - 6.12 images/s
Camera shooting - 3.04 images/s
HTML 5 - 0.48 Mnodes/s
SQLite - 142.05 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 2 FPS -
Score 396 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Unisoc SC9863A

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 28 нм
TDP - 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 PowerVR GE8322
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 16 128
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 5МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Ноябрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (91.7%)
1 (8.3%)
Всего проголосовало: 12

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc T606 vs MediaTek Helio P35
2. Unisoc T606 vs MediaTek Helio G80
3. Unisoc T606 vs Qualcomm Snapdragon 460
4. Unisoc T606 vs MediaTek Helio G25
5. Unisoc T606 vs Tiger T610
6. Unisoc SC9863A vs Qualcomm Snapdragon 665
7. Unisoc SC9863A vs MediaTek Helio G25
8. Unisoc SC9863A vs Tiger T610
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Unisoc SC9863A с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры