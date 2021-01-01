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Tiger T610 против Kirin 659

Tiger T610
VS
Kirin 659
Tiger T610
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 7.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 659

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Kirin 659
н/д
CPU 51322 42694
GPU 51412 10714
Memory 31211 35791
UX 27269 20904
Total score 164305 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +76%
341
Kirin 659
194
Multi-Core Score
Tiger T610 +22%
1057
Kirin 659
868
Image compression - 68.9 Mpixels/s
Face detection - 9.19 images/s
Speech recognition - 14.4 words/s
Machine learning - 10 images/s
Camera shooting - 4.67 images/s
HTML 5 - 1.33 Mnodes/s
SQLite - 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 614 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 302 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс

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Комментарии

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