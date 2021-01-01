Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Kirin 710A – что лучше?

Tiger T610 против Kirin 710A

Tiger T610
VS
Kirin 710A
Tiger T610
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 63%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 710A

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +3%
164305
Kirin 710A
159037
CPU 51322 70798
GPU 51412 27123
Memory 31211 39134
UX 27269 34913
Total score 164305 159037
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +9%
341
Kirin 710A
314
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Kirin 710A +9%
1149

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 48 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 54 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 58 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9C
1560 x 720
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 302 Гфлопс 83.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 665 vs Tiger T610
2. Snapdragon 660 vs Tiger T610
3. Helio G80 vs Tiger T610
4. Snapdragon 460 vs Tiger T610
5. Helio G35 vs Tiger T610
6. Snapdragon 720G vs Kirin 710A
7. Snapdragon 665 vs Kirin 710A
8. Kirin 710F vs Kirin 710A
9. Helio G80 vs Kirin 710A
10. Snapdragon 460 vs Kirin 710A

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 710A с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях