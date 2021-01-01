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Tiger T610 против Kirin 810

Tiger T610
VS
Kirin 810
Tiger T610
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 7.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 365K vs 176K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 26% выше частота процессора (2270 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
176671
Kirin 810 +107%
365127
CPU 68033 109064
GPU 33458 95721
Memory 35470 72097
UX 39886 91820
Total score 176671 365127
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
348
Kirin 810 +71%
596
Multi-Core Score
Tiger T610
1322
Kirin 810 +44%
1909
Image compression 73.5 Mpixels/s -
Face detection 8.73 images/s -
Speech recognition 23.6 words/s -
Machine learning 17.2 images/s -
Camera shooting 7.86 images/s -
HTML 5 1.28 Mnodes/s -
SQLite 400.6 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 43 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.27 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2270 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G52 MP6
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 614 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 71.2 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - Hi6280
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 810

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