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Tiger T610 против Kirin 960

Tiger T610
VS
Kirin 960
Tiger T610
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (28.8 против 13 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 69%)
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 206K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 960

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Kirin 960 +26%
206324
CPU 51322 67614
GPU 51412 55348
Memory 31211 49985
UX 27269 43847
Total score 164305 206324
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
341
Kirin 960 +11%
379
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Kirin 960 +49%
1574
Image compression - 82.7 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 28.75 words/s
Machine learning - 21.45 images/s
Camera shooting - 11.8 images/s
HTML 5 - 1.79 Mnodes/s
SQLite - 453.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 302 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Октябрь 2016 года
Класс Бюджетный Флагман

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Комментарии

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