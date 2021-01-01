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Tiger T610 против Kirin 970

Tiger T610
VS
Kirin 970
Tiger T610
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 164K
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 970

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Kirin 970 +43%
234808
CPU 51322 66289
GPU 51412 73245
Memory 31211 50039
UX 27269 41387
Total score 164305 234808
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
341
Kirin 970 +13%
387
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Kirin 970 +29%
1364
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 302 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман

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Комментарии

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