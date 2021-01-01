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Tiger T610 против Dimensity 1000L

Tiger T610
VS
Dimensity 1000L
Tiger T610
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 164K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2600 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Dimensity 1000L +103%
333006
CPU 51322 124605
GPU 51412 97817
Memory 31211 68951
UX 27269 44792
Total score 164305 333006
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Dimensity 1000L +27%
1338

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 614 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Ноябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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