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Tiger T610 против Dimensity 700

Tiger T610
VS
Dimensity 700
Tiger T610
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 164K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • На 31% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Dimensity 700 +77%
290923
CPU 51322 102180
GPU 51412 66147
Memory 31211 71740
UX 27269 59364
Total score 164305 290923
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
341
Dimensity 700 +55%
529
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Dimensity 700 +59%
1677

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[Medium]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 59 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 614 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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