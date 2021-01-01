Tiger T610 против Dimensity 720
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 720
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 164K
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 31% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|94712
|GPU
|51412
|72127
|Memory
|31211
|67407
|UX
|27269
|56445
|Total score
|164305
|286658
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Dimensity 720 +49%
508
Multi-Core Score
1057
Dimensity 720 +57%
1662
Игры
|PUBG Mobile
|-
|41 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|43 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|49 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|30 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Dimensity 720
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|10 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|614 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|48
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Июль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6853V
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Dimensity 720
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