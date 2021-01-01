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Tiger T610 против Dimensity 810

Tiger T610
VS
Dimensity 810
Tiger T610
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 380K vs 176K
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 33% выше частота процессора (2400 против 1800 МГц)
  • На 31% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
176671
Dimensity 810 +115%
380409
CPU 68033 113696
GPU 33458 85477
Memory 35470 76385
UX 39886 105966
Total score 176671 380409
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
348
Dimensity 810 +79%
622
Multi-Core Score
Tiger T610
1322
Dimensity 810 +43%
1897
Image compression 73.5 Mpixels/s -
Face detection 8.73 images/s -
Speech recognition 23.6 words/s -
Machine learning 17.2 images/s -
Camera shooting 7.86 images/s -
HTML 5 1.28 Mnodes/s -
SQLite 400.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 614 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 71.2 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Август 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6833V
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 810

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