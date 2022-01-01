Tiger T610 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
21
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 194K vs 89K
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает на 66% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества MediaTek Helio A22
- На 10% выше частота процессора (2000 против 1820 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
- На 7% выше пропускная способность памяти (13.9 против 13 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|66485
|32854
|GPU
|32103
|4504
|Memory
|37779
|29199
|UX
|57506
|22008
|Total score
|194984
|89107
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +119%
354
162
Multi-Core Score
Tiger T610 +147%
1336
541
|Image compression
|73.5 Mpixels/s
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|8.73 images/s
|4.32 images/s
|Speech recognition
|23.6 words/s
|9.3 words/s
|Machine learning
|17.2 images/s
|5.34 images/s
|Camera shooting
|7.86 images/s
|2.22 images/s
|HTML 5
|1.28 Mnodes/s
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|400.6 Krows/s
|141.75 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1820 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|32 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|614 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|71.2 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio A22
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