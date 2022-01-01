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Tiger T610 против Helio A22

Tiger T610
VS
Helio A22
Tiger T610
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 194K vs 89K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 66% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на позже
Преимущества MediaTek Helio A22
  • На 10% выше частота процессора (2000 против 1820 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (13.9 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Helio A22

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +119%
194984
Helio A22
89107
CPU 66485 32854
GPU 32103 4504
Memory 37779 29199
UX 57506 22008
Total score 194984 89107
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +119%
354
Helio A22
162
Multi-Core Score
Tiger T610 +147%
1336
Helio A22
541
Image compression 73.5 Mpixels/s 21.55 Mpixels/s
Face detection 8.73 images/s 4.32 images/s
Speech recognition 23.6 words/s 9.3 words/s
Machine learning 17.2 images/s 5.34 images/s
Camera shooting 7.86 images/s 2.22 images/s
HTML 5 1.28 Mnodes/s 0.56 Mnodes/s
SQLite 400.6 Krows/s 141.75 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1820 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 32 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 614 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 71.2 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio A22

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