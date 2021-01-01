Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Helio G25 – что лучше?

Tiger T610 против Helio G25

Tiger T610
VS
Helio G25
Tiger T610
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 7.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 89K
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Helio G25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +83%
164305
Helio G25
89890
CPU 51322 36384
GPU 51412 12328
Memory 31211 24374
UX 27269 15441
Total score 164305 89890
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +158%
341
Helio G25
132
Multi-Core Score
Tiger T610 +126%
1057
Helio G25
468

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 614 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 302 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 vs Unisoc Tiger T610
2. Qualcomm Snapdragon 660 vs Unisoc Tiger T610
3. MediaTek Helio G80 vs Unisoc Tiger T610
4. Qualcomm Snapdragon 460 vs Unisoc Tiger T610
5. MediaTek Helio G35 vs Unisoc Tiger T610
6. Qualcomm Snapdragon 625 vs MediaTek Helio G25
7. Qualcomm Snapdragon 439 vs MediaTek Helio G25
8. MediaTek Helio P35 vs Helio G25
9. Qualcomm Snapdragon 636 vs MediaTek Helio G25
10. MediaTek Helio G90T vs Helio G25

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G25 с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях