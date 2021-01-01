Tiger T610 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
29
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
34
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|72236
|GPU
|-
|39199
|Memory
|-
|42619
|UX
|-
|39736
|Total score
|-
|192054
GeekBench 5
Single-Core Score
344
Helio G70 +4%
357
Multi-Core Score
1057
Helio G70 +18%
1249
Игры
|PUBG Mobile
|-
|31 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio G70
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|320 КБ
|Кэш L3
|1 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|302 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G70
Опрос
38 (90.5%)
4 (9.5%)
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