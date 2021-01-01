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Tiger T610 против Helio G96

Tiger T610
VS
Helio G96
Tiger T610
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 177K
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
177386
Helio G96 +95%
346649
CPU 68033 92742
GPU 33458 95976
Memory 35470 57726
UX 39886 98195
Total score 177386 346649
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
353
Helio G96 +44%
509
Multi-Core Score
Tiger T610
1087
Helio G96 +52%
1657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 614 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G96

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