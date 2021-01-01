Tiger T610 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 262K vs 164K
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
- На 31% выше пропускная способность памяти (17 против 13 Гбит/с)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|96013
|GPU
|51412
|84253
|Memory
|31211
|62060
|UX
|27269
|81099
|Total score
|164305
|262190
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Snapdragon 480 +48%
505
Multi-Core Score
1057
Snapdragon 480 +56%
1644
|Image compression
|-
|106.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.6 images/s
|Speech recognition
|-
|29.85 words/s
|Machine learning
|-
|27.35 images/s
|Camera shooting
|-
|15.6 images/s
|HTML 5
|-
|1.7 Mnodes/s
|SQLite
|-
|550.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|10 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Adreno 619
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|614 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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