Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Snapdragon 625 – что лучше?

Tiger T610 против Snapdragon 625

Tiger T610
VS
Snapdragon 625
Tiger T610
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • На 74% выше пропускная способность памяти (13 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 101K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 625

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +62%
164305
Snapdragon 625
101191
CPU 51322 39666
GPU 51412 11126
Memory 31211 27970
UX 27269 20189
Total score 164305 101191
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +99%
341
Snapdragon 625
171
Multi-Core Score
Tiger T610 +4%
1057
Snapdragon 625
1021
Image compression - 75.05 Mpixels/s
Face detection - 9.85 images/s
Speech recognition - 18.85 words/s
Machine learning - 12.55 images/s
Camera shooting - 6.1 images/s
HTML 5 - 1.4 Mnodes/s
SQLite - 366.8 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 302 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MSM8953
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 625

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T610 против Qualcomm Snapdragon 720G
2. Unisoc Tiger T610 против Qualcomm Snapdragon 710
3. Unisoc Tiger T610 против Mediatek Helio P60
4. Unisoc Tiger T610 против Qualcomm Snapdragon 662
5. Unisoc Tiger T610 против MediaTek Helio G85
6. Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 730G
7. Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 765G
8. Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 665
9. Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 450
10. Qualcomm Snapdragon 625 против MediaTek Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 625 с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях