Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Snapdragon 630 – что лучше?

Tiger T610 против Snapdragon 630

Tiger T610
VS
Snapdragon 630
Tiger T610
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 115K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (13 против 10.66 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 630

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +42%
164305
Snapdragon 630
115554
CPU 51322 43446
GPU 51412 14746
Memory 31211 29560
UX 27269 25968
Total score 164305 115554
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +95%
341
Snapdragon 630
175
Multi-Core Score
Tiger T610 +9%
1057
Snapdragon 630
973
Image compression - 70.5 Mpixels/s
Face detection - 9.22 images/s
Speech recognition - 18.35 words/s
Machine learning - 12.35 images/s
Camera shooting - 5.58 images/s
HTML 5 - 1.27 Mnodes/s
SQLite - 323.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 508
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 302 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 630

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 против Unisoc Tiger T610
2. Qualcomm Snapdragon 660 против Unisoc Tiger T610
3. MediaTek Helio G80 против Unisoc Tiger T610
4. Qualcomm Snapdragon 460 против Unisoc Tiger T610
5. MediaTek Helio G35 против Unisoc Tiger T610
6. Qualcomm Snapdragon 845 против Qualcomm Snapdragon 630
7. Qualcomm Snapdragon 665 против Qualcomm Snapdragon 630
8. Qualcomm Snapdragon 835 против Qualcomm Snapdragon 630
9. Qualcomm Snapdragon 660 против Qualcomm Snapdragon 630
10. Mediatek Helio P60 против Qualcomm Snapdragon 630

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 630 с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях