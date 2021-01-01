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Tiger T610 против Snapdragon 632

Tiger T610
VS
Snapdragon 632
Tiger T610
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 74% выше пропускная способность памяти (13 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 119K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 632

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +37%
164305
Snapdragon 632
119578
CPU 51322 60244
GPU 51412 10499
Memory 31211 27587
UX 27269 11175
Total score 164305 119578
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +31%
341
Snapdragon 632
260
Multi-Core Score
Tiger T610 +3%
1057
Snapdragon 632
1031
Image compression - 81 Mpixels/s
Face detection - 11.3 images/s
Speech recognition - 18.95 words/s
Machine learning - 13.05 images/s
Camera shooting - 8.73 images/s
HTML 5 - 1.05 Mnodes/s
SQLite - 426.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 7 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 725 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 302 Гфлопс 124.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем - X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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Комментарии

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