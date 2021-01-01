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Tiger T610 против Snapdragon 636

Tiger T610
VS
Snapdragon 636
Tiger T610
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 144K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 636

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +14%
164305
Snapdragon 636
144384
CPU 51322 62945
GPU 51412 24483
Memory 31211 30326
UX 27269 27466
Total score 164305 144384
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +24%
341
Snapdragon 636
274
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Snapdragon 636 +5%
1107
Image compression - 75.3 Mpixels/s
Face detection - 10.7 images/s
Speech recognition - 20.45 words/s
Machine learning - 15.45 images/s
Camera shooting - 9.79 images/s
HTML 5 - 1.51 Mnodes/s
SQLite - 410.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 509
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 302 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Октябрь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM636
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Комментарии

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