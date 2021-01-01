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Tiger T610 против Snapdragon 675

Tiger T610
VS
Snapdragon 675
Tiger T610
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 202K vs 164K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 675

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Snapdragon 675 +23%
202070
CPU 51322 89639
GPU 51412 28104
Memory 31211 43782
UX 27269 37767
Total score 164305 202070
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
341
Snapdragon 675 +21%
412
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Snapdragon 675 +31%
1383
Image compression - 97.2 Mpixels/s
Face detection - 14.6 images/s
Speech recognition - 26.8 words/s
Machine learning - 23.2 images/s
Camera shooting - 14.4 images/s
HTML 5 - 1.92 Mnodes/s
SQLite - 507.1 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 16 КБ
Кэш L2 2 МБ 256 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 11 нм
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 614 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 302 Гфлопс 328.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM675
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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Комментарии

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