Tiger T610 против Snapdragon 765
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 164K
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц)
- На 31% выше пропускная способность памяти (17 против 13 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|92922
|GPU
|51412
|94326
|Memory
|31211
|61048
|UX
|27269
|52552
|Total score
|164305
|283974
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Snapdragon 765 +39%
474
Multi-Core Score
1057
Snapdragon 765 +67%
1766
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 765
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Adreno 620
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|614 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|192
|FLOPS
|302 Гфлопс
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
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