Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Snapdragon 768G – что лучше?

Tiger T610 против Snapdragon 768G

Tiger T610
VS
Snapdragon 768G
Tiger T610
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 177K
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц)
  • На 31% выше пропускная способность памяти (17 против 13 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
177386
Snapdragon 768G +151%
445890
CPU 68033 123776
GPU 33458 112972
Memory 35470 81069
UX 39886 119474
Total score 177386 445890
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
353
Snapdragon 768G +101%
709
Multi-Core Score
Tiger T610
1087
Snapdragon 768G +84%
1996

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 614 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 192
FLOPS 302 Гфлопс 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Май 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7250-AC
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc Tiger T610 и Qualcomm Snapdragon 720G
2. Unisoc Tiger T610 и Qualcomm Snapdragon 662
3. Unisoc Tiger T610 и MediaTek Helio P35
4. Unisoc Tiger T610 и MediaTek Helio G80
5. Unisoc Tiger T610 и MediaTek Helio G85
6. Qualcomm Snapdragon 768G и Qualcomm Snapdragon 730G
7. Qualcomm Snapdragon 768G и Qualcomm Snapdragon 765G
8. Qualcomm Snapdragon 768G и MediaTek Helio G95
9. Qualcomm Snapdragon 768G и Qualcomm Snapdragon 860
10. Qualcomm Snapdragon 768G и Qualcomm Snapdragon 845

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 768G с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры