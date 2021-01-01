Tiger T610 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Показывает на 65% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 19% выше частота процессора (2150 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|63233
|GPU
|51412
|56800
|Memory
|31211
|26215
|UX
|27269
|23240
|Total score
|164305
|166884
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +7%
341
319
Multi-Core Score
Tiger T610 +33%
1057
794
|Image compression
|-
|48 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.36 images/s
|Speech recognition
|-
|19.45 words/s
|Machine learning
|-
|17 images/s
|Camera shooting
|-
|10.75 images/s
|HTML 5
|-
|0.68 Mnodes/s
|SQLite
|-
|231.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 820
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|11 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|614 МГц
|624 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|256
|FLOPS
|302 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 28МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1