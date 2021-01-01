Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.